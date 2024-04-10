سياسة
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غوتيريش: قلبي محطم لحلول عيد الفطر وغزة والسودان بين جوع وصراع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن كثيراً من المسلمين لن يتمكنوا من الاحتفال بعيد الفطر بالشكل الصحيح، خاصة في قطاع غزة والسودان.
غوتيريش: قلبي محطم لحلول عيد الفطر وغزة والسودان بين جوع وصراع
غوتيريش: قلبي محطم لحلول العيد والسودان وغزة بين صراع وجوع / صورة: Reuters
10 أبريل 2024

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لحلول عيد الفطر المبارك الأربعاء، بينما السودان وقطاع غزة "بين صراع وجوع".

وقال غوتيريش في رسالة مصورة مساء الثلاثاء، عبر منصة إكس: "في كل عام، أتقدم للمسلمين في جميع أنحاء العالم بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر".

وتابع: "قلبي محطم لأن في غزة والسودان وعديد من الأماكن الأخرى-بسبب الصراع والجوع- لن يتمكن كثير من المسلمين من الاحتفال بالشكل الصحيح".

وفي السياق، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد مساء الثلاثاء، إن الإنسانية فقدت "بوصلتها الأخلاقية" فيما يتعلق بقطاع غزة.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول التزامها الصمت إزاء الوضع في غزة خلال مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك.

وأوضحت محمد أنها تتبع الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها تؤيد جميع بيانات الأمين العام أنطونيو غوتيريش فيما يتعلق بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

فيما يشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2022، حرباً بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، أسفرت عن نحو 13 ألفاً و900 قتيل، وقرابة 8.5 مليون نازح ولاجئ، بالإضافة إلى أزمة غذاء كارثية، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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