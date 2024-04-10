أدى مواطنون أتراك صلاة عيد الفطر في مساجد بولايات تركية مختلفة صباح الأربعاء.

وكست المساجد مظاهر البهجة والاحتفالات، وسط حضور مكثف للعديد من السياح الأجانب والمحليين من مناطق مختلفة.

وفي العاصمة أنقرة، اتجمع المسلمون لأداء صلاة عيد الفطر في مسجد كوكاتيبي خلال اليوم الأول من عطلة عيد الفطر، وهو الحال نفسه في باقي مساجد العاصمة.

وفي إسطنبول، أقام آلاف المسلمين صلاة عيد الفطر الأربعاء، في المساجد الكبرى والتاريخية بالمدينة التركية، بمشاركة سياح أجانب ومحليين.

وتوافد آلاف المسلمين على أبرز المساجد التاريخية بإسطنبول لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، أهمها مساجد آيا صوفيا وأيوب سلطان وتشاملجا وتقسيم والسليمانية وغيرها.

كما أدت النساء صلاتهن في المكان المخصص لهن بالمساجد.

وفي غازي عنتاب، أدى المسلمون صلاة العيد واستمع المواطنون الذين توافدوا إلى مساجد المدينة إلى خطب الأئمة.

وأدى المصلون شعيرة عيد الفطر في مختلف المساجد ورفعوا أكفهم بالدعاء لكل شهداء الوطن وفي فلسطين.

وفي قهرمان مرعش، مركز الزلازل المدمر في 6 فبراير/شباط 2023، توافد عدد من المواطنين على المساجد، حيث أدوا صلاة العيد في حاويات لوجستية تركية-أذربيجانية في منطقة تورك أوغلو ووقفوا في الطابور أمام مسجد "الإخوان" التركي الأذربيجاني.

وأدى المواطنون في أضنة ومرسين وهاتاي وعثمانية صلاة عيد الفطر.

وفي عثمانية، توافد المواطنون إلى مسجد صلاح الدين الأيوبي لأداء صلاة العيد، حيث صلوا على الشهداء والفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وتوافد المواطنون على مساجد منطقة هاتاي، مثل مسجد "حاجي كوما قهرمان" في منطقة نارليكا في منطقة أنطاكيا الوسطى لأداء صلاة العيد.

واستمع المصلون الذين ملؤوا صحن المسجد أيضاً، إلى الخطبة التي ألقيت قبل الصلاة، قبل أن يتبادل المصلون التهاني وتحيات العيد.

وفي قيصرية، ملأ المواطنون المساجد لأداء صلاة العيد، وفي مساجد تاريخية مثل مسجد "عزت بيرقدار" و"الحونات" و"كامي كبير"، اصطف المصلون لصلاة العيد.

وبعد الخطبة التي ألقيت، كباقي الولايات، رفع الدعاء لكل المسلمين وخاصة المضطهدين في فلسطين.

وأعلنت تركيا و19 دولة عربية مساء الثلاثاء أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء.