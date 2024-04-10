يحلّ عيد الفطر على الفلسطينيين في قطاع غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على مناطق القطاع كافة، وارتكاب الاحتلال عديداً من المجازر بحق المدنيين لليوم السابع والثمانين بعد المئة.

وأفادت وزارة الصحية الفلسطينية بالقطاع، في بيان الأربعاء، بأن 122 شهيداً و56 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات خلال آخر 24 ساعة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفاً و482 شهيداً و76 ألفاً و49 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشددت الوزارة على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

قتل فرحة العيد

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن "قطاع غزة يستقبل عيد الفطر السعيد بمزيد من الحزن والأسى والألم، في ظل استمرار الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي“.

وتابع: "غزة تستقبل العيد بارتفاع أعداد الشهداء والجرحى ومواصلة الاحتلال قصف المنازل والمؤسسات المدنية، وآخرها ارتكاب الاحتلال ليلة العيد مجزرة مروعة بمخيم النصيرات (وسط) راح ضحيتها 14 شهيداً“.

وذكر البيان أن الاحتلال "لا يزال يمارس أعماله الإجرامية والعسكرية منذ صبيحة يوم العيد من خلال تحليق طائراته الحربية في أجواء قطاع غزة واستمرار قصف دباباته في استخفاف فج بمشاعر المسلمين وبمشاعر شعبنا الفلسطيني“.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن "الاحتلال تمكَّن من قتل فرحة العيد، وحرم الأطفال والنساء وأهالي قطاع غزة من الاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك".

وحمَّل المكتب المسؤولية عن "جرائم الاحتلال" للإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن، إذ لا يزال الأخير "يمنح الاحتلال الضوء الأخضر والسلاح والعتاد العسكري، ويشارك وينخرط في جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين"، وفق البيان.

ودعا إلى "الضغط على الاحتلال المجرم لوقف عدوانه المستمر على كل ما هو فلسطيني ووقف حرب التطهير العرقي المتواصلة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، في مقابلة تليفزيونية، الثلاثاء: "أعتقد أن ما يفعله (نتنياهو) هو خطأ.. أنا لا أتفق مع مقاربته".

وأضاف بايدن: "لذلك ما أدعو إليه أنا هو أن ينفذ الإسرائيليون وقفاً فوريّاً لإطلاق النار، ويسمحون خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بالوصول الكامل إلى جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصميمه على شن هجوم بري على رفح، قائلاً: "لن توقفنا أي قوة في العالم".

سلسلة غارات

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال جيش الاحتلال في بيان: "على مدار آخر 24 ساعة أغارت طائرات حربية وقطع جوية على عشرات الأهداف في مناطق متفرقة من غزة".

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 14 فلسطينيّاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين مساء أمس الثلاثاء، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قال شهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة "أبو يوسف" في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات، بينهم أطفال ونساء.

وذكر الشهود أن القصف أحدث دماراً واسعاً في المنزل المستهدف، وأضراراً جسيمة في المنازل المجاورة. وأوضحوا أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تنقل المصابين والشهداء إلى مستشفيات القطاع.​​​​​​​

كما سقط شهيد وعدد من الجرحى أمس الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف لجان العشائر، المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد شخص واحد على الأقل وجُرح نحو 20 آخرين، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً بالمنطقة وأوقع أيضاً أضراراً مادية في الممتلكات.

وقال مراسل TRT عربي إن جيش الاحتلال مستمر في عملياته، مشيراً إلى قصف مدفعي في مناطق متفرقة بالقطاع، في ظل انتظار المواطنين صفقة تُفضي إلى وقف إطلاق النار.

مزاعم الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، شن عشرات الغارات الجوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وقال، في بيان، إن طائراته الحربية أغارت "على عشرات الأهداف في مناطق متفرقة من غزة"، خلال آخر 24 ساعة.

وزعم أن غاراته شملت "مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية وفتحات أنفاق".

وأفاد باندلاع "اشتباكات وجهاً لوجه" مع مقاتلين فلسطينيين وسط قطاع غزة.

ولم يتبق للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سوى لواء "ناحال" المتمركز في محور "نتساريم" الذي يقسم شمال القطاع عن جنوبه، بهدف منع النازحين من العودة إلى الشمال.

ووفق جيش الاحتلال، فقد جرى "اعتراض قذيفة صاروخية جرى إطلاقها أمس (الثلاثاء) من منطقة جباليا باتجاه (مستوطنة) كفار عزة في غلاف قطاع غزة، قبل أن تغير طائرة حربية على منصة الإطلاق".

وتابع: "كما رُصد إطلاق لقذائف هاون باتجاه قواتنا، التي تصرفت بشكل دقيق في منطقة الشجاعية (شمال)، حيث أغارت طائرة حربية على منصة الإطلاق".

صلاة على أنقاض المساجد

وأدى الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر على أنقاض المساجد التي دمرها جيش الاحتلال وفي مدارس الإيواء التي نزحوا إليها، وفي الساحات العامة تحت المطر.

وفي رفح جنوب القطاع، التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني، أدى عدد من النازحين صلاة العيد في مدارس الإيواء، وبالقرب من خيام النزوح كما أقيمت صلاة العيد على أنقاض مسجد الفاروق في المدينة.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أدى عدد من الفلسطينيين صلاة العيد في الساحات العامة، في ظل هطول الأمطار والأجواء الباردة.

ويحاول الفلسطينيون إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأطفال وأبناء الشهداء والجرحى، والمهدمة بيوتهم الذين نزحوا إلى مراكز إيواء وخيام.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 229 مسجداً بشكل كامل، و297 مسجداً بشكل جزئي.