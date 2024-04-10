هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، الشعب التركي والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء بمناسبة حلول عيد الفطر.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الرئيس أردوغان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التركي: "أهنئ من القلب أمتنا والعالم الإسلامي بحلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "آمل أن يكون العيد وسيلة سلام واستقرار ورفاهية لبلدنا وأمتنا والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء".

وفي كلمة مسجّلة له، الثلاثاء، قال الرئيس التركي: "استقبلنا شهر رمضان المبارك بحزن بسبب الظلم والألم في غزة وفي مناطق أخرى من العالم، فغزة هي النزيف التي لا يقف في قلوبنا وضمائرنا".

وأضاف: "على الرغم من أن قوانين الحرب تمنع استهداف المدارس والمشافي والكنائس والمساجد فإن إسرائيل استهدفتها بوحشية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده قدمت 45 ألف طن من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أنها "ستستمر في تقديم الدعم حتى تأسيس دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحتى يقف نزيف الدم في غزة".