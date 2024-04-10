اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء مدناً وبلدات في الضفة الغربية المحتلة واعتقل فلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وداهمت منازل، واعتقلت 5 فلسطينيين على الأقل. كما اقتحمت بلدات بمحافظة نابلس (شمال)، وبلدة بيت ريما بمحافظة رام الله (وسط)، وبلدة بيت أمر بمحافظة الخليل وبلدات بمحافظة بيت لحم (جنوب)، واعتقلت فلسطينيين، حسب مصادر محلية.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر الأربعاء، شاباً من قرية بيت إمرين، غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشاب عبد الرحمن رضا سمارة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين قريتي تل وصرة غرب نابلس، وقرية قبلان جنوباً، ودهمت عدداً من المنازل، وفتشتها. كما أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وفي محافظة جنين، شنت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط وتفتيش واسعة بعد مداهمتها أحياء عدة قرى بالمحافظة في خطوات استفزازية، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق قلقيلية، وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي، ودهمت عدة أحياء، كما نشرت فرقاً راجلة في عدة أماكن، وسط تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع.

وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على بلدة جيوس شرق قلقيلية، لليوم الرابع على التوالي، واقتحم عدد من آليات الاحتلال أطراف البلدة صباح الأربعاء، وداهمت عدة أحياء، وتجولت بين منازل المواطنين، وسط إجراءات قمعية بحقهم.

تشديدات على المصلين واعتقالات في الخليل

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة إذنا غربي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت بلدة بني نعيم (شرقاً)، وسلمت إخطاراً لهدم منزل في بلدة بني نعيم. ودخلت قوات إسرائيلية بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة ودهمت عدة أحياء، وأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأقام نحو 5 آلاف فلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك، الأربعاء، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة. وعقب الصلاة، قال وزير الأوقاف الفلسطيني السابق حاتم البكري للأناضول إن "العيد يأتي هذا العام وسط حرب إبادة وحصار إسرائيلي".

وأفاد بأن "نحو 5 آلاف فلسطيني صلوا العيد هذا العام في المسجد الإبراهيمي، رغم كل الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل عائقاً أمام وصول المصلين".

وعلى مداخل المسجد، شددت قوات إسرائيلية من إجراءات التفتيش، وفحصت بطاقات هوية المصلين.

ويفتح المسجد أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان وليلة 27 منه وصلاة عيدي الفطر والأضحى وذكرى ليلة الإسراء والمعراج (27 رجب) والمولد النبوي (12 ربيع الأول) ورأس السنة الهجرية. ويقع المسجد في البلدة القديمة من الخليل، وهي خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، ويعتقد أنه يضم أضرحة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام.

وبالتزامن مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، مما أدى إلى استشهاد 459 فلسطينياً وإصابة 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، وفق مصادر فلسطينية.

فيما خلفت الحرب على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

والثلاثاء، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اقتصار فاعليات عيد الفطر على الشعائر الدينية بسبب "حرب الإبادة الإسرائيلية" المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.