سياسة
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حرب غزة من أكبر كوارث القرن.. إسبانيا: مساعدة فلسطين صعبة دون الاعتراف بها
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها.
حرب غزة من أكبر كوارث القرن.. إسبانيا: مساعدة فلسطين صعبة دون الاعتراف بها
رئيس الوزراء الإسباني / صورة: AFP Archive
10 أبريل 2024

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن بلاده مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها.

وفي حديثه خلال جلسة أسئلة المعارضة للحكومة في البرلمان الإسباني الأربعاء، أكد سانشيز مجدداً أن حكومته ستعترف بدولة فلسطين قبل صيف العام الجاري، ودافع عن ضرورة ذلك.

وأشار سانشيز إلى وقوع "واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية المؤسفة في القرن" جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال: "نطالب بوقف دائم لإطلاق النار من الطرفين، وإدانة الهجمات الإرهابية لحماس، والإفراج الفوري عن الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية، مساعدات إنسانية تتناسب مع الكارثة الإنسانية" حسب تعبيره.

وأوضح رئيس الوزراء أن "رد إسرائيل غير المتناسب يهدد بزعزعة استقرار العالم والشرق الأوسط ويدمر عقوداً من حقوق الإنسان".

وشدد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه مساعدة فلسطين دون الاعتراف بوجودها أولاً، وقال إن "إسبانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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