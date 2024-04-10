هنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية، عدداً من زعماء الدول بحلول عيد الفطر.

وبحث الرئيس أردوغان ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، الأربعاء، أن الرئيسين بحثا، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

كما تبادل الرئيسان التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وفق البيان ذاته.

كما بحث الرئيس التركي مع نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأربعاء، أكد أردوغان، خلال اتصال هاتفي، متابعة تركيا عن كثب التطورات في منطقة الساحل بإفريقيا.

وأضاف أن تركيا ستواصل تبادل الخبرات والقدرات والفرص في مجال الصناعات الدفاعية مع نيجيريا.

وبحث أردوغان أيضاً مع رئيس مصالح الشعب في برلمان تركمانستان، قربانقلي بردي محمدوف، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان الأربعاء، أن المباحثات جرت في اتصال هاتفي أعرب خلاله أردوغان عن سعادته باهتمام تركمانستان المتزايد بمنظمة الدول التركية.

وحسب البيان، تبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يوافق اليوم، الأربعاء، أول أيامه.

كما بحث أردوغان ونظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان الأربعاء، أن الرئيسَيْن بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأعرب الرئيس أردوغان عن حزنه إزاء كارثة الفيضانات الكبيرة التي ضربت كازاخستان مؤخراً، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقديم المساعدة.

كما تبادل الرئيسان التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تبادل أردوغان هاتفيّاً التهاني مع عدد من زعماء العالم الإسلامي، لا سيما رئيس الوزراء الباكستاني، شهبا شريف، والسلطان العُماني هيثم بن طارق.