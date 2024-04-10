سياسة
3 دقيقة قراءة
غانتس يلوّح باستعداد الاحتلال لدخول رفح ثم العودة إلى خان يونس
هدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، مجدداً بدخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح ثم العودة إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة. ويبرز هذا الموقف إصرار تل أبيب على تحدي التحذيرات الدولية من مغبة أي عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين.
غانتس يلوّح باستعداد الاحتلال لدخول رفح ثم العودة إلى خان يونس
غانتس يلوّح بدخول الاحتلال إلى رفح ثم العودة إلى خان يونس / صورة: Reuters
10 أبريل 2024

جدد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الأربعاء، تهديده بدخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح ثم العودة إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة، في موقف يبرز إصرار تل أبيب على تحدي التحذيرات الدولية من مغبة أي عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غانتس خلال مؤتمر صحفي عقده ببلدة سديروت، جنوبي إسرائيل، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن غانتس قوله: "سندخل رفح ونعود إلى خان يونس وسنحافظ على حرية العمل العملياتي في غزة".

وادّعى غانتس أن "النصر سيأتي خطوة خطوة، ونحن في طريقنا إليه، ولن نتوقف. الهدف الأكثر إلحاحاً، أخلاقيّاً ووطنيّاً، هو إعادة الرهائن".

ولم يحدد غانتس موعداً للعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.

والأحد، أعلن الاحتلال الإسرائيلي "استكمال" عمليته العسكرية في خان يونس وخروج آخر ألويته منها بسبب "الإرهاق القتالي".

وادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن "النصر يستلزم دخول رفح وتدمير كتائب حماس الموجودة فيها"، مؤكداً أن "هذا سيحدث"، وأن "لديهم موعداً محدداً لذلك".

بدورها، نقلت هيئة البث العبرية (رسمية)، الأربعاء، عن مسؤول من الجيش الإسرائيلي، لم تُسمِّه، قوله إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية: "تلقينا موعداً مستهدفاً للاستعداد لدخول رفح"، دون مزيد من التفاصيل.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس" يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح، على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متصاعدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام بينما تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على القطاع، خلَّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us