سياسة
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314 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح بأول أيام العيد
أعلنت وسائل إعلام مصري، الأربعاء، دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بأول أيام عيد الفطر. ويواجه سكان قطاع غزة، لا سيما في محافظتَي غزة والشمال، خطر مجاعة وشيكة.
314 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح بأول أيام العيد
314 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح بأول أيام العيد / صورة: AA
10 أبريل 2024

دخلت، اليوم الأربعاء، 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تزامناً مع حلول أول أيام عيد الفطر.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر رفيع أن "314 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة اليوم (الأربعاء) عبر معبر رفح البري"، دون مزيد من التفاصيل.

والأحد، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (رسمية) ضياء رشوان، في بيان، إن بلاده قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح لتكون 300 شاحنة يومياً، دون أن يوضح إن كانت المساعدات كلها مصرية أم تتبع لدول وجهات أخرى أيضاً، كما لم يحدد عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة حالياً عبر رفح.

ويواجه سكان قطاع غزة، لا سيما في محافظتَي غزة والشمال، خطر مجاعة وشيكة، جراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، وشح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

​​​​​​وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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