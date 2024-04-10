سياسة
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موسكو: مؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا مشروع أمريكي
قالت مسؤولة روسية إن المؤتمر الذي تعتزم سويسرا استضافته حول السلام في أوكرانيا "مشروع أمريكي" وجزء من المعركة الانتخابية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة.
موسكو: مؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا مشروع أمريكي
الكرملين: مؤتمر سويسرا حول السلام في أوكرانيا مشروع أمريكي / صورة: AFP
10 أبريل 2024

اتهمت موسكو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعريض حياة آلاف الأوكرانيين للخطر، من خلال دعم كييف ضدها.

جاء ذلك على خلفية استعداد سويسرا استضافة مؤتمر حول "السلام في أوكرانيا" بين 15 و16 يونيو/حزيران القادم.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة تاس الروسية، أن المؤتمر الذي، لن تحضره موسكو، "مشروع الديمقراطيين الأمريكيين وحزب الرئيس جو بايدن".

وقالت زاخاروفا: "وراء كل هذا يقف الديمقراطيون الأمريكيون الذين يريدون صوراً ومقاطع فيديو لحدث كهذا للإشارة إلى أن مشروعهم (أوكرانيا) لا يزال من قضايا الساعة".

ونددت بالدوافع الانتخابية، في إشارة إلى المعركة الدائرة بين الجمهوريين والديمقراطيين في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشددت المسؤولة الروسية على أن "الانتخابات هي كل شيء بالنسبة لهم، وأوكرانيا لا شيء"، متَّهمةً القادة الديمقراطيين بـ"تعريض آلاف الأوكرانيين للخطر" من خلال دعم كييف ضد موسكو.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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