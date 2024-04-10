سياسة
4 دقيقة قراءة
بعد استخدام إسرائيل له.. جدل حول أخلاقية الذكاء الصناعي في الحروب
أثبت الذكاء الصناعي قدرته على اختصار الوقت، لكنه ليس بالضرورة أكثر أماناً أو أخلاقية، إذ يفاقم الاستخدام المتزايد له في الحروب المخاوف خطر التصعيد ودور البشر في اتخاذ القرارات.
بعد استخدام إسرائيل له.. جدل حول أخلاقية الذكاء الصناعي في الحروب
مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة القدس / صورة: إعلام عبري
10 أبريل 2024

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أنه يشعر بـ"انزعاج عميق" من تقارير إعلامية بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الصناعي لتحديد أهداف في غزة، ما أسفر عن سقوط عديد من الشهداء المدنيين.

ويفاقم الاستخدام المتزايد للذكاء الصناعي في الحروب المخاوف خطر التصعيد ودور البشر في اتخاذ القرارات، إذ أثبت قدرته على اختصار الوقت، لكنه ليس بالضرورة أكثر أماناً أو أخلاقية.

وبمعزل عن برنامج "لافندر" الذي تناولته التقارير والنفي الإسرائيلي، في ما يلي لمحة عن التطورات التكنولوجية التي تغيّر وجه الحروب:

ثلاثة استخدامات رئيسية

كما هو الحال بالنسبة لبرنامج "لافندر"، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيداً، خصوصاً في تحديد الأهداف، عبر معالجة خوارزمياته فائقة السرعة كميات هائلة من البيانات لكشف التهديدات المحتملة.

لكن النتائج لا يمكن أن تكون قائمة سوى على الاحتمالات، إذ يحذّر الخبراء من أن الأخطاء لا يمكن تجنُّبها.

ويمكن للذكاء الصناعي أيضاً أن يعمل على أساس تكتيكي، فعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور أسراب طائرات مسيّرة التواصل مع بعضها والتفاعل بناء على أهداف محددة مسبقاً، وهو ما تعمل الصين على تطويره بشكل سريع.

وعلى صعيد استراتيجي، سيُنتج الذكاء الصناعي نماذج لميادين المعارك ويقترح كيفية الرد على الهجمات، لربما حتى عبر استخدام الأسلحة النووية.

التفكير بشكل أسرع

يقول ألكسندر أكورسي، من مجموعة الأزمات الدولية: "تخيَّلْ نزاعاً شاملاً بين بلدين والذكاء الصناعي يبتكر استراتيجيات وخططاً عسكرية ويتعامل بشكل آني مع وضعيات حقيقية".

ويمكن لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الجوي أن يرصد وصول مقذوف ويحدد طبيعته ووجهته والأضرار المحتملة الناجمة عنه.

وتوضح لور دو روسي-روشغوند، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "أمام المشغّل دقيقة لاتّخاذ قرار بشأن إن كان عليه تدمير صاروخ أم لا".

وتضيف: "يكون المشغل عادة مجنّداً شاباً في العشرين وغير مطلع بما فيه الكفاية على قوانين الحرب.. ويمكن التشكيك في مدى سيطرته على الوضع".

ثغرة أخلاقية

في ظل سباق التسلح والغموض المعهود للحرب، فقد ينتقل الذكاء الاصطناعي إلى ميادين المعارك في ظل عدم إدراك كامل لدى جزء كبير من الناس عواقبه المحتملة.

وتقول دو روسي-روشغوند إن البشر "يتّخذون قرارات بناء على توصيات الآلة، لكن دون معرفة الحقائق التي اعتمدت عليها الآلة".

وتتابع: "حتى وإن كان من يضغط على الزر إنساناً، فإن نقص المعرفة، إلى جانب السرعة، يعني أن سيطرته على القرار ضعيفة".

وتؤكد أولريكه فرانك، من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، أن الذكاء الصناعي "ثقب أسود.. لا نفهم بالضرورة ما يعرفه ويفكر فيه أو كيف يتوصل إلى هذه النتائج".

وتضيف: "لماذا يقترح الذكاء الاصطناعي هدفاً ما؟ لماذا يقدّم إليّ معلومات استخباراتية معيّنة؟ إذا سمحنا له بالسيطرة على سلاح، فإن ذلك يطرح سؤالاً أخلاقيّاً حقيقيّاً".

التفوق على الخصم والخطر النووي

نشر باحثون من أربعة معاهد وجامعات أمريكية دراسة في يناير/كانون الثاني عن خمسة نماذج لغوية كبيرة (وهو نظام يشبه البرمجيات التوليدية في ChatGPT) في حالات النزاع.

وتشير الدراسة إلى اتّجاه "لتطوير دينامية سباق تسلح تؤدي إلى نزاعات أكبر، وفي حالات نادرة، نشر أسلحة نووية".

لكن القوى العالمية الكبرى تسعى لضمان انتصارها في سباق الذكاء الصناعي المستخدم عسكريّاً، ما يعقّد جهود تنظيم القطاع.

كان الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ، اتفقا في نوفمبر/تشرين الثاني على تكليف خبراء من الطرفين بالعمل على هذه المسألة.

كما بدأت محادثات قبل عشر سنوات في الأمم المتحدة، لكنها لم تُفْضِ إلى نتائج ملموسة.

ويقول أكورسي: "توجد نقاشات بشأن ما ينبغي عمله في قطاع الذكاء الصناعي المدني... لكنها أقل بكثير عندما يتعلق الأمر بقطاع الدفاع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us