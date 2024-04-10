قدّم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء، تعازيه إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده بغارة إسرائيلية غربي مدينة غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية تركية.

وقُتل 3 من أبناء هنية، وعدد من أحفاده، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تُقلّهم غربي مدينة غزة، في وقت سابق الأربعاء.

كان شهود عيان قالوا إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تُقلُّ أفراداً من عائلة هنية في مخيم الشاطئ، حين كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وذكر الشهود أن الغارة دمرت السيارة بشكل كامل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع مَن كان فيها.

وقالت مصادر طبية إن القصف أسفر عن استشهاد 3 من أبناء هنية، هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة إلى إصابة آخرين.

وقال هنية في أول تعليق على الهجوم: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وتابع: "لن نرضخ للابتزاز الذي يمارسه الاحتلال، ولن نتنازل ولن نفرط مهما بلغت تضحياتنا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.