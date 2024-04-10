سياسة
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أردوغان يعزي هنية في استشهاد أبنائه.. ويؤكد: إسرائيل ستُحاسَب على جرائمها
تقدَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعازي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده في قصف إسرائيلي بغزة.
أردوغان يعزي هنية في استشهاد أبنائه.. ويؤكد: إسرائيل ستُحاسَب على جرائمها
أردوغان يتصل بهنية لتعزيته في استشهاد أبنائه / صورة: AA
10 أبريل 2024

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اتصالاً هاتفيّاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لتعزيته في استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده في قصف إسرائيلي بغزة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن "الرئيس أردوغان قدّم تعازيه إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في استشهاد 3 من أبنائه و3 من أحفاده في قصف إسرائيلي بغزة".

وأضاف أن "أردوغان أكد أن إسرائيل ستُحاسَب قانونيّاً بلا شك على جرائمها ضد الإنسانية".

وكان شهود عيان قالوا إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تُقلُّ أفراداً من عائلة هنية في مخيم الشاطئ، حين كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وقالت مصادر طبية إن القصف أسفر عن استشهاد 3 من أبناء هنية، هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة إلى إصابة آخرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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