قدّم رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده جراء هجوم إسرائيلي على غزة.

وبحسب بيان نشرته رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، قدم قورتولموش تعازيه لهنية خلال اتصال هاتفي في استشهاد أبنائه الثلاثة وأحفاده الثلاثة جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأشار قورتولموش إلى أن موقف هنية بعد تلقيه نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده يمثل قدوة للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

وشدد على أن إسرائيل ستُحاسب حتما أمام القانون على كل الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها من خلال قصف المستشفيات وقتل الناس وترك سكان غزة يعانون من الجوع والعطش.

في سياق متصل، تمنى رئيس البرلمان التركي في منشور له عبر منصة إكس، الصبر والسلوان لهنية عقب استشهاد أبنائه وأحفاده جراء "هجوم للنظام الصهيوني المحتل والظالم بطريقة وحشية".

وقال إن موقف إسماعيل هنية الوقور وثباته عندما تلقى نبأ الاستشهاد، يعلنان للعالم من جديد أن النضال سيستمر حتى تتحرر فلسطين. وأضاف: "أحيي بكل احترام مقاومة غزة المشرفة".

ونعت حركة حماس، الأربعاء، 7 من أبناء وأحفاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استشهدوا في "غارة إسرائيلية غادرة وجبانة" استهدفت سيارتهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال 3 من أبناء هنية بغارة استهدفت سيارة في غزة، زاعما انتماءهم لكتائب القسّام وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ ما أسماه "نشاطا إرهابيا".

وتعليقا على اغتيال أبنائه وأحفاده، أكد هنية في تصريحات مصورة أدلى بها لقناة الجزيرة، بعد تلقيه النبأ، الأربعاء، أن دماء أبنائه "ليست أغلى" من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم بالحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل عدواناً وحربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.