سياسة
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3 مصابين في حادثة إطلاق نار قرب احتفال للمسلمين بعيد الفطر في فيلادلفيا
قالت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادثة إطلاق نار قرب تجمع للمسلمين للاحتفال بعيد الفطر في مدينة فيلادلفيا.
3 مصابين في حادثة إطلاق نار قرب احتفال للمسلمين بعيد الفطر في فيلادلفيا
3 مصابين في حادثة إطلاق نار قرب احتفال للمسلمين بعيد الفطر في فيلادلفيا / صورة: Reuters
10 أبريل 2024

قالت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادثة إطلاق نار قرب تجمع للمسلمين للاحتفال بعيد الفطر في مدينة فيلادلفيا.

وأعلن مفوض شرطة فيلادلفيا كيفن بيثيل في مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، عندما سمعت الشرطة في مكان الحادث حوالي 30 طلقة نارية.

وأضاف أن مجموعتين من الأشخاص تبادلتا إطلاق النار، قرب تجمع للمسلمين للاحتفال بعيد الفطر، وبدأ الناس المذعورون في الفرار، ولم يتضح بعد سبب الاشتباك.

وقال بيثيل إن الضباط احتجزوا حتى الآن خمسة أشخاص، كما عثروا على أسلحة في مكان الحادث.

وأطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه بهم، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عاماً قالت الشرطة إنه كان يحمل مسدساً، وأصيب بجروح في كتفه وساقه. كما أصيب رجل بطلق ناري في بطنه، وأصيب شاب آخر بجرح في يده. وقالت الشرطة إنه لم يُقتل أحد.

واستجاب العشرات من ضباط الشرطة لإطلاق النار في قسم باركسايد في المدينة، وطوقوا مكان الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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