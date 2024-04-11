عثرت السلطات الأمنية اللبنانية، على المواطن محمد سرور مقتولاً بالرصاص شمالي العاصمة بيروت، ليتبيّن أنه مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية "أوفاك" بتهمة "ارتباطه بحزب الله وتحويل أموال إلى حركة حماس.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، الثلاثاء، بأن سرور (57 عاما) عثر عليه مقتولاً في منطقة المونتيفردي في قضاء المتن شمالي بيروت، بعد ما فقد قبل أيام لدى عودته من محل للصرافة، بعد سحبه حوالة مالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى العثور على جثة سرور "مصابة بثلاث طلقات نارية"، وعليه بوشرت التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت جريمة القتل مرتبطة بعملية سرقة أم لا، إلا أن سرور، ووفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية، مدرج على لائحة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع للوزارة.

ووفقا للخزانة الأمريكية، فإن سرور مدرج منذ عام 2019 على هذه اللائحة بتهمة "تقديم الدعم المالي والمادّي والتكنولوجي أو غيرها من الخدمات لحركة حماس، إضافة إلى ارتباطه بحزب الله".

وتقول الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن "سرور مسؤول منذ عام 2014 عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات سنويا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)".

من جهتها، عقدت عائلة سرور وأهالي بلدة اللبوة (مسقط رأسه)، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور النائبين عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل حزب الله في البرلمان، علي المقداد وإيهاب حمادة، طالبت فيه الأجهزة الأمنية بكشف الحقيقة.​​​​​​​