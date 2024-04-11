سياسة
2 دقيقة قراءة
بظروف غامضة.. مقتل لبناني مدرج على لائحة "العقوبات الأمريكية"
عثرت السلطات الأمنية اللبنانية، على المواطن محمد سرور مقتولاً بالرصاص شمالي العاصمة بيروت، ليتبيّن أنه مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية "أوفاك" بتهمة "ارتباطه بحزب الله وتحويل أموال إلى حركة حماس.
بظروف غامضة.. مقتل لبناني مدرج على لائحة "العقوبات الأمريكية"
مقتل لبناني مدرج على لائحة "العقوبات الأمريكية" / Others
11 أبريل 2024

عثرت السلطات الأمنية اللبنانية، على المواطن محمد سرور مقتولاً بالرصاص شمالي العاصمة بيروت، ليتبيّن أنه مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية "أوفاك" بتهمة "ارتباطه بحزب الله وتحويل أموال إلى حركة حماس.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، الثلاثاء، بأن سرور (57 عاما) عثر عليه مقتولاً في منطقة المونتيفردي في قضاء المتن شمالي بيروت، بعد ما فقد قبل أيام لدى عودته من محل للصرافة، بعد سحبه حوالة مالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى العثور على جثة سرور "مصابة بثلاث طلقات نارية"، وعليه بوشرت التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت جريمة القتل مرتبطة بعملية سرقة أم لا، إلا أن سرور، ووفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية، مدرج على لائحة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع للوزارة.

ووفقا للخزانة الأمريكية، فإن سرور مدرج منذ عام 2019 على هذه اللائحة بتهمة "تقديم الدعم المالي والمادّي والتكنولوجي أو غيرها من الخدمات لحركة حماس، إضافة إلى ارتباطه بحزب الله".

وتقول الوزارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن "سرور مسؤول منذ عام 2014 عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات سنويا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)".

من جهتها، عقدت عائلة سرور وأهالي بلدة اللبوة (مسقط رأسه)، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور النائبين عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل حزب الله في البرلمان، علي المقداد وإيهاب حمادة، طالبت فيه الأجهزة الأمنية بكشف الحقيقة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us