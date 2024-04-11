أكد الجيش الأمريكي، الخميس، أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثيين باليمن، بعدما أعلنت الجماعة أنها استهدفت سفناً إسرائيلية وأمريكية قبالة خليج عدن.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية على منصة إكس، إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق تابعة للحوثيين أمس الأربعاء، و8 طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وجاء في البيان: "تقرر أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقال الحوثيون في بيان سابق الأربعاء إن أحدث هجماتهم استهدفت سفينتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سفينتين أمريكيتين إحداهما حربية.

وأضاف البيان أن "السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة".

في السياق، أعلنت جماعة الحوثي باليمن مساء الأربعاء، تعرض محافظة الحديدة الساحلية (غرب) إلى 7 غارات أمريكية بريطانية خلال ساعات.

جاء ذلك إثر شن الولايات المتحدة وبريطانيا 4 غارات علي منطقة الجبانة في المحافظة، بعد تعرض مطار الحديدة لثلاث غارات في وقت سابق من الأربعاء، حسبما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة اليمنية.

وذكرت القناة في خبر عاجل أن "طيراناً أمريكياً-بريطانياً يستهدف بأربع غارات منطقة الجبانة التابعة لمحافظة الحديدة". ولم توضح القناة نتائج هذا الاستهداف، حسبما أوردت قناة "المسيرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الجماعة اليمنية أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا "هجوماً بثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي" في المحافظة ذاتها.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطاراً دولياً و3 موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.