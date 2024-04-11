يتوجه الخميس قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال إريك كوريلا، إلى إسرائيل، للتنسيق بشأن هجوم محتمل من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقال الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم إنه من المقرر أن يلتقي كوريلا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الوزارة.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأنهم "يستعدون لهجوم مباشر غير مسبوق من الأراضي الإيرانية، باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بلا طيار وصواريخ كروز". وقالوا إنه "في مثل هذا السيناريو، سترد إسرائيل بهجوم مباشر على إيران".

وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على معلومات استخباراتية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها "يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، أصبح وشيكاً"، وإن الهجمات التي يرجح أن تجريها طهران أو وكلاؤها في المنطقة، "ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل"، حسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأكدت المصادر للوكالة، أن الهجوم المحتمل "ربما سيحدث خلال الأيام المقبلة، باستخدام صواريخ عالية الدقة أو طائرات بلا طيار".

وأجرى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مناقشات خلال الأيام القليلة الماضية للتحضير للرد الإيراني، حسبما صرح مسؤولون من الجانبين لموقع "أكسيوس". وتحدث غالانت هذا الأسبوع، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن التهديدات الإيرانية.

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في الحد من الرد الإيراني، من خلال إرسال رسائل تحذير خاصة وعامة إلى الإيرانيين، وإبراز قوتها في المنطقة".

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس"، إن "إسرائيل والولايات المتحدة نسقتا أيضاً في الأيام الأخيرة بشأن الدفاع الجوي والصاروخي المشترك في المنطقة، قبل هجوم إيراني محتمل".

وأعلنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، تعزيز إجراءاتها الدفاعية وتعليق أذونات الوحدات القتالية مؤقتاً، بعد التهديدات الإيرانية.

وفي بيان صحفي صادر عن مكتبه هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "الاستعدادات اكتملت" للتعامل مع أي سيناريو قد يتطور مع إيران.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحالة تأهب قصوى لقواتها في المنطقة، وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران يستهدف مصالح إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة. وأكدت واشنطن أنه "لم يكن لها أي علاقة" بضربة القنصلية الإيرانية.

وخلال الأيام الماضية، هدد مسؤولون إيرانيون بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق قبل أسبوع، وأدى إلى مقتل 7 عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.