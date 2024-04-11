نفذ مستوطنون إسرائيليون عدة هجمات على مواطنين فلسطينيين، وأحرقوا فجر الخميس منزلاً ومركبة في بلدة اللبن الشرقية، جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية بعد تسللهم إلى البلدة قبل أن يتصدى الأهالي لهم.

والأربعاء، اقتحم مستوطنون مسلحون، موقع تل ماعين الأثري شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، وأدوا صلوات تلمودية استفزازية في المكان تحت حراسة جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كما استولى مستوطنون، على خيام بدو في تجمع عرب المليحات بمنطقة المعرجات شمال غرب أريحا، ورعوا أغنامهم في التجمع.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستوطنين داهموا تجمع عرب المليحات، واستولوا على معدات لـ3 خيام للمواطن موسى سليمان مليحات. وأشار إلى أن أحد هؤلاء المستوطنين رعى أغنامه بين مساكن المواطنين في المنطقة تحت تهديد السلاح.

وأصيب مواطن مساء الأربعاء، في اعتداء للمستوطنين بالقرب من بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية. وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن مجموعة من مستوطني "إيل ماتان" الجاثمة على أراضي سلفيت وكفر ثلث، هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة كفر ثلث، التي يطلق عليها منطقة خلة حسان، واعتدوا على المواطن أيمن عودة، حين كان بأرضه بالحجارة، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح .

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة في طولكرم، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سيارة يستقلها فلسطينيون بالمدينة، بينما قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تصدت للقوات الإسرائيلية.

كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الأربعاء، في هجوم شنه مستوطنون على قرية برقة شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستوطناً هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص. وأضافت المصادر أن المستعمرين أحرقوا بركساً (حظيرة للأغنام) خلال هجومهم على القرية.

اشتبكات ومداهمات لجيش الاحتلال

في سياق متصل، اندلعت اشتباكات خلال عمليات اقتحام جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفةالغربية المحتلة فجر الخميس. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت أحياء في مدينة طولكرم شمال الضفة واعتقلت 5 أشخاص بعد دهم منازل، قبل أن تنسحب منها.

وشمال الضفة أيضاً، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بير الباشا قرب جنين واعتقلت شخصاً واحداً على الأقل، كما سجلت عملية اقتحام مماثلة لبلدة عزون قرب قلقيلية.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية فجر الخميس مخيم قلنديا شمالي القدس، الذي تعرض سابقاً لعمليات اقتحام متكررة الأشهر الماضية.

وجنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وإذنا شمال وغرب الخليل، بينما أصيب شبان فلسطينيون بحالات اختناق خلال مواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وكانت امرأة فلسطينية أصيبت بالرصاص الحي أمس بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليها خلال اعتقال زوجها بمدينة الخليل.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس قرية مادما بعد أن أقامت حواجز عسكرية على مداخلها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، حسب مصادر محلية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية، واعتقال آلاف المواطنين وسط سقوط مئات الشهداء وإصابة آلالاف.