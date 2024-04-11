نفّذت القوات الروسية ما لا يقل عن 10 ضربات جوية استهدفت "منشآت حيوية" في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، وهي ثانية أكبر مدن البلاد بعد العاصمة كييف، وفق مصادر محلية.

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، الخميس عبر تليغرام: "وجه المحتلون ما لا يقل عن عشر ضربات إلى منشآت حيوية في مدينة خاركيف والمنطقة"، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات.

وأوضح رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عبر تليغرام أن الجيش الروسي استخدم "الصواريخ" لضرب ثانية المدن الأوكرانية تعداداً للسكان.

وقال سلاح الجو الأوكراني في وقت سابق إن نحو 9 قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95ام اس" تحلق في الأجواء ويشتبه في أنها تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه أوكرانيا.

وكتب تيريخوف في رسالة سابقة على تليغرام "بالنظر إلى الجهة التي يستهدفها المعتدي الروسي، قد تشهد خاركيف مشكلات في إمدادات الطاقة".

وقال حاكم المنطقة صباح الخميس إن تدابير اتخذت لمعالجة انقطاع التيار.

وعلى نحو منفصل، قال حاكم زابوريجيا بجنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف إن انفجارات دوت في المنطقة، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن مزيداً من صواريخ كروز في الجو.

وقال حاكم منطقة لفيف في الغرب ماكسيم كوزيتسكي على تليغرام إن الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو على تليغرام إن الهجمات استهدفت منشآت لتوليد وتوزيع الكهرباء في مناطق خاركيف وزابوريجيا ولفيف وكييف.

وتستهدف موسكو بشكل كثيف منشآت الطاقة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة وتشن بعضاً من أكبر الضربات الجوية في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سنتين.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.