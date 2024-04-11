سياسة
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واشنطن تؤكد مواصلتها الدعم "المطلق" لإسرائيل بمواجهة تهديدات إيران
أكدت الإدارة الأمريكية مجدداً أنها ستواصل تقديم الدعم "المطلق" لإسرائيل بمواجهة تهديدات طهران، إذ تتحسب تل أبيب لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي بقصف إسرائيلي استهدف سفارتها بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.
واشنطن تؤكد مواصلتها الدعم "المطلق" لإسرائيل بمواجهة تهديدات إيران
بايدن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: Reuters
11 أبريل 2024

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، تأكيد أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم "المطلق" لإسرائيل بمواجهة تهديدات إيران.

وجاء تأكيد بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في البيت الأبيض بواشنطن.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه ناقش مع كيشيدا التطورات في الشرق الأوسط، وأنهما قيّما الأزمة بقطاع غزة والملفات المتعلقة بإيران.

وأضاف: "ناقشنا أيضاً التهديد الإيراني الخطير بشن هجوم على إسرائيل خلال لقائنا. وكما أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن التزامنا الأمني ​​تجاه إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة لا يتزعزع".

وشدد بايدن على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان أمن إسرائيل.

أما وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فأكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تل أبيب ضد التهديدات الإيرانية.

وتتحسب إسرائيل لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف سفارتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أنه عقب هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، زاد التوتر بالمنطقة مع التصريحات والتهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

ويأتي التصعيد بين الطرفين في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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