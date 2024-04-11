سياسة
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السويد.. تظاهرات تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجن"
دعا متظاهرون في مدينة مالمو السويدية المستضيفة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي مطالبين باستبعاد إسرائيل من مسابقة.
السويد.. تظاهرات تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجن"
متظاهرون يدعون إلى مقاطعة الاحتلال في مالمو السويدية / صورة: AP
11 أبريل 2024

دعا متظاهرون الأربعاء إلى مقاطعة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) التي تستضيفها مدينة مالمو السويدية الشهر المقبل.

ورفع متظاهرون خارج مدينة مالمو لافتة تطالب بمقاطعة الاحتلال إسرائيلي فوق شعار يوروفيجن، فيما ظهرت لافتة أخرى عليها بقع حمراء تشبه الدم ومقص يقطع سلك ميكروفون بصورة العلم الإسرائيلي.

ويصف اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم يوروفيجن، المسابقة بأنها حدث غير سياسي.

لكن التطورات السياسية العالمية كثيراً ما تلقي بظلالها على المسابقة التي تُجرى هذا العام وسط احتجاجات ومقاطعات بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، مما يؤثر على الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء أوروبا.

وقال ماتس ريل (43 عاماً) من سكان مالمو ويعمل في مكتبة "أعتقد أن من غير الممكن أن تتمكن إسرائيل من المشاركة في يوروفيجن، فالسماح لهم بالمشاركة رغم استبعاد روسيا هو بوضوح ازدواج للمعايير".

وحظر اتحاد البث الأوروبي مشاركة روسيا في مسابقة يوروفيجن في عام 2022 بعد أن دعا عديد من محطات البث الرسمية الأوروبية إلى طرد موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وقاوم اتحاد البث الأوروبي حتى الآن دعوات استبعاد إسرائيل من مسابقة يوروفيجن، وحثّ الأربعاء على وقف توجيه إساءات على الانترنت إلى بعض الفنانين المشاركين.

وقال في بيان "تأثرنا جميعاً بالصور والقصص والألم الذي لا شك فيه والذي يعاني منه من هم في إسرائيل وغزة. ومع ذلك نأمل في نأمل في التصدي للبواعث والمناقشات المتعلقة بهذا الوضع، وخاصة الحملات الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد بعض الفنانين المشاركين".

وتواصل إسرائيل الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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