أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، وفي ثاني أيام عيد الفطر، إطلاقه الليلة الماضية عملية عسكرية وصفها بـ"المباغِتة" وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "بدأت الفرقة 162 الليلة الماضية حملة عسكرية مباغِتة وسط قطاع غزة"، مضيفاً أن العملية تنفّذها "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء ناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162".

وزعم جيش الاحتلال أنه "قبل دخول القوات المنطقة أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو من خلال عدة طلعات جوية هجومية على عشرات البنى التحتية المعادية فوق الأرض وتحتها وسط القطاع".

وأضاف: "نُفِّذ النشاط المشترك للقوات المناوِرة وسلاح الجو بناءً على توجيه استخباراتي دقيق".

وأوضح أنه "وفي إطار النشاط، نفَّذت قوات سلاح البحرية عدة هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطاع، دعماً للجنود الذين ينشطون في المنطقة".

عملية واسعة

بعد أيام على انسحابه من مدينة خان يونس، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، عملية عسكرية "مباغِتة" وسط قطاع غزة.

وأطلقت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية خلال الليل أحزمة نارية كثيفة استهدفت بنايات سكنية ومنازل وأراضي زراعية وطرقات في مناطق متفرقة بمخيم النصيرات ومناطق شمال غربي المخيم، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى ودمار هائل.

تأتي العملية بعد أيام من إعلان جيش الاحتلال في 7 أبريل/ نيسان الجاري انسحابه من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية فيها كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال آنذاك، إنه لم يتبقَّ في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء ناحال، الذي يتولى مهمة تأمين ممر نتساريم (أقامه الجيش لقطع شمال قطاع غزة عن جنوبه)، لمنع النازحين من العودة إلى الشمال.

وفي اليوم الرابع بعد الانسحاب من خان يونس، شن جيش الاحتلال سلسلة غارات كثيفة وأحزمة نارية على وسط القطاع قبل توغل قواته شمال غربي مخيم النصيرات، حسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجدي "ذو النورين" في أرض أبو غولة غربي النصيرات، و"معاذ بن جبل" شمالي المخيم.

وأشاروا إلى أن المروحيات الإسرائيلية أطلقت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل كثيف على مدار ساعات متواصلة شمالي وغربي النصيرات.

كما دمَّرت الطائرات الحربية بنايات سكنية في مدينة الزهراء، وبرج الصالحي شمالي النصيرات، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى، وفق مصادر طبية.

معارك ضارية

وفجر الخميس، اندلعت معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مناطق المغراقة والزهراء وشمالي جسر وادي غزة (وسط).

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدفعية والرشاشات الثقيلة من الطائرات المروحية، إضافةً إلى عدد كبير من القذائف الدخانية، وفق الشهود.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها القوات الإسرائيلية إلى المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات منذ بداية الحرب على القطاع المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والمنطقة التي ينفّذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته مكتظة بآلاف النازحين الفلسطينيين الذين يقطنون خياماً في الأراضي الزراعية والساحلية هناك، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة فيوسّع جيش الاحتلال من عملياته في المنطقة، وفق مصادر محلية فلسطينية.

وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام، فيما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمِّرة على القطاع، خلّفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".