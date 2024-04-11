سياسة
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تركيا تعلن إلقاء القبض على 13 شخصاً من بينهم زعيم عصابة مخدرات
أعلنت السلطات التركية، الخميس، إلقاء القبض على 13 شخصاً بينهم زعيم عصابة مخدرات، وذلك في عملية أمنية داخل ثلاث مدن التركية.
تركيا تعلن إلقاء القبض على 13 شخصاً من بينهم زعيم عصابة مخدرات
تركيا تعلن إلقاء القبض على 13 شخصاً من بينهم زعيم عصابة مخدرات / صورة: وزارة الداخلية التركية
11 أبريل 2024

أعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا الخميس، أنه قُبض على 13 مشتبهاً بهم في عمليات نُفذت بشكل متزامن في 3 مدن مركزها كوجالي.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه قُبض على 13 شخصاً، منهم 4 أجانب، في العمليات التي نفذتها مديريات مكافحة الجريمة و المخدرات في كوجالي وأنطاليا وتكيرداغ، ومن بينهم زعيم المنظمة الدولية للجريمة والمخدرات، دان طلال عوض أبوشناب، و هو لبناني وفنزويلي الجنسية.

وذكر الوزير يرلي كايا أنه خلال العمليات التي نُفذت في ثلاث مدن ضد تهريب المخدرات، خزّن المشتبه بهم المواد الكيميائية في منزل بمنطقة سراي في تكيرداغ وشحنها إلى مدينة أنطاليا، و طرحها في السوق.

وأفاد يرلي كايا أنه نتيجة للعمليات ضُبطت مئات الكيلوغرامات بأنواع متعددة من الكوكايين ومواد كيميائية مستخدمة في إنتاج الأدوية و8 ألواح طباعة وموازين دقيقة وبندقية.

وتابع: "تعتبر كمية الكوكايين التي ضُبطت في العملية ثالثة أكبر كمية من الكوكايين تضبطها الشرطة التركية في البلاد".

وأردف: "وليعلم شعبنا أننا لن نتسامح مع منظمات الجريمة والمخدرات، سواء كانت محلية أم دولية"، مشيراً إلى أن العمليات ضد منظمات الجريمة والمخدرات ستستمر."

مصدر:TRT عربي - وكالات
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