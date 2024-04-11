قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ثلاث بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي "أغار على بلدة الضهيرة الحارة الفوقا".

وأشارت إلى أن "سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الغارة التي استهدفت الحارة الفوقا في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي".

وأضافت أن الغارة على الضهيرة تزامنت مع قصف (لم تحدّد طبيعته) استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين في قضاء صور.

وكانت المدفعية الإسرائيلية، قصفت أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، سبع بلدات حدودية جنوبي لبنان. وقال جيش الاحتلال إنه قصف مباني عسكرية لـ"حزب الله" في أثناء وجود عناصر من الحزب داخلها.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً متقطعاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.