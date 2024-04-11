يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني من أيام عيد الفطر، مخلفاً العشرات من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إن قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف، الخميس، سوقاً شعبياً في وسط مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل مقابل المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، أيضاً، منزلين أحدهما في حي الشجاعية (شرق) والآخر في منطقة تل الهوى (جنوب غرب).

وتركز القصف الإسرائيلي وسط القطاع، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية عدة غارات على مخيم النصيرات ومحيطه، بالتزامن مع عملية عسكرية ينفذها جيش الاحتلال منذ فجر الخميس، شمالي غرب المخيم.

وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، بينما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين في قصف على منزل في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي وقت لاحق، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلين شمال النصيرات، بينما دمرت الطائرات الإسرائيلية عدداً من البنايات السكنية في منطقة "أبراج الأسرى" (وسط).

في غضون ذلك، تتصاعد حدة الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات بعد أن تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس، إلى المنطقة في عملية مفاجئة، حسب شهود عيان.

أما في رفح (جنوب)، فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية وسط المدينة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، وفق بيانات فلسطينية وأممية.