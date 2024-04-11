سياسة
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تضارب بين الإعلام وجيش الاحتلال بشأن أعداد الجنود القتلى والجرحى بغزة
كشف موقع إعلامي عبري، نقلاً عن جيش الاحتلال، أن الأطباء عالجوا، خلال الحرب على غزة، 4200 جندي إسرائيلي. بينما أعلن الجيش عن أرقام تقل عما تداوله الإعلام بكثير.
تضارب بين الإعلام وجيش الاحتلال بشأن أعداد الجنود القتلى والجرحى بغزة
جنود إسرائيليون على الحدود مع غزة / صورة: AFP
11 أبريل 2024

أظهر تقرير إعلامي عبري، تضارباً في الأرقام المعلن عنها بشأن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين خلال الحرب على غزة.

وقال موقع "واينت" الإخباري العبري، الخميس: "وفقاً لأرقام الجيش الإسرائيلي، أُجريت نحو 950 عملية إجلاء بوساطة المروحيات، وأُجلي 2400 عن طريق البر".

وأضاف الموقع: "عالج الأطباء 4200 جندي جريح في الميدان، وتلقى 80 جندياً عمليات نقل بلازما منقذة للحياة، وعولج 550 بوساطة عاصبة شريانية لوقف خسارة الدم".

وبحسب الموقع "اعتبرت ربع الإصابات خطيرة".

وأشار "واينت" إلى أنه "في ذروة القتال، كان يجري إجلاء 60 جندياً جريحاً يومياً في المتوسط، ومنذ تراجع الهجوم، كان هناك ما معدله 20 جريحاً أسبوعياً، وقد عاد الكثير منهم إلى وحداتهم".

كما قال إنه "قُتل نحو 300 جندي منذ بدء الهجوم البري في غزة، أكثر من 40 منهم من المسعفين والأطباء الذين لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم إنقاذ حياة الآخرين وسط القتال".

وهذه الأرقام أعلى من تلك التي نشرها جيش الاحتلال على حسابه الرسمي والتي تشير إلى إصابة 3210 ضباط وجنود منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 1560 منذ بداية الحرب البرية في 17 من الشهر ذاته.

ووفقاً للمعطيات المنشورة على حساب الجيش، قُتل 604 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، من بينهم 260 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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