فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، الخميس، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول استمرار تصدير المنتجات التي يشملها الحظر إلى إسرائيل.

وقال المركز إن "الادعاء الذي جرى تداوله على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بأن المنتجات التي تشملها قيود التصدير على إسرائيل لا يزال يجري تصديرها إلى إسرائيل غير صحيح".

وأضاف: "كما هو معلوم، فقد أعلنت وزارة التجارة أنه ستُقيّد الصادرات إلى إسرائيل اعتباراً من 9 أبريل/نيسان".

ونوه بأنه "وفقاً للقرار الذي اتخذته حكومتنا، أُوقف تصدير المنتجات في 119 موقعاً إحصائياً جمركياً مختلفاً ينتمي إلى إجمالي 54 مجموعة منتجات إلى إسرائيل من وزارة التجارة".

وأشار المركز إلى أنه "جرى تعليق إجراءات تسجيل الإقرارات الجمركية المتعلقة بتصدير المنتجات المعنية اعتباراً من الساعة 09:00 من يوم 9 أبريل/نيسان 2024".

وأوضح بأنه "لا يُسمح مطلقاً بتسجيل أي بيان تصدير يتعلق بتصدير منتجات محظورة إلى إسرائيل".

ودعا المركز إلى عدم الثقة بالمشاركات "المتلاعبة التي تهدف إلى تضليل الجمهور".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتباراً من 9 أبريل/نيسان الجاري. وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفاً فورياً لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة إلى الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن القرار يشمل تقييد 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.