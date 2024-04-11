سياسة
3 دقيقة قراءة
بريطانيا تدعو إيران وإسرائيل لضبط النفس.. وطهران: حرب غزة أصل الأزمة
دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون كلاً من إيران وإسرائيل لضبط النفس لتجنّب توسع الصراعات في المنطقة. بينما أوضح وزير الخارجية الإيراني أن أصل الأزمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
بريطانيا تدعو إيران وإسرائيل لضبط النفس.. وطهران: حرب غزة أصل الأزمة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون / صورة: AFP
11 أبريل 2024

حذّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، من توسع دائرة الصراع على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه كاميرون مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناول آخر التطورات في المنطقة والعلاقات بين البلدين، وفق بيان للخارجية الإيرانية نقلته وسائل إعلام محلية، بينها وكالة "تسنيم" الخاصة.

وحسب الوكالة، نقلت الخارجية الإيرانية عن كاميرون، أنه طلب من إيران ضبط النفس، وقال إن "عدم ضبط النفس من جانب الأطراف يمكن أن يؤدي إلى مزيد من توسيع الصراعات في المنطقة".

وأضافت الخارجية أن "كاميرون أعرب عن قلقه إزاء استمرار التوتر في البحر الأحمر".

وتطرّق كاميرون إلى الحرب الإسرائيلية على غزة قائلاً إن "الولايات المتحدة قدّمت خطة لوقف إطلاق النار، وهي متاحة إذا وافق الجانب الآخر"، وفق تعبيره.

من جانبه، أكد عبد اللهيان لكاميرون، أن بلاده "لا تسعى لتوسعة التوتر في المنطقة، لكن هجوم إسرائيل على سفارة إيران وصمت أمريكا وبريطانيا يعني تشجيع (رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على استمرار إشعال الحرب وتوسيعها في المنطقة".

وأكد عبد اللهيان ضرورة "الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، باعتباره السبيل الفعّال الوحيد لإعادة السلام إلى المنطقة".

وشدّد على أن "أصل الأزمة ليس في البحر الأحمر (في إشارة لاستهداف الحوثيين سفناً إسرائيلية وبريطانية وأمريكية)، بل في الإبادة الجماعية في غزة" بدعم من هذه البلدان بشكل خاص.

وفي وقت سابق الخميس، اعتبر عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أن ردَّ بلاده المحتمل على قصف إسرائيل للقسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، "دفاع مشروع لمعاقبة المعتدي".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن عبد اللهيان "رفض دعوة ألمانيا لممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضد إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الحل الوحيد لمعالجة المشكلة الحالية، يتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة"، متهماً برلين بعدم الحياد.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل قائد رفيع في الحرس الثوري جراء غارة استهدفت مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري. وتوعدت برد انتقامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us