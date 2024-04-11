سياسة
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إسبانيا تقود جهوداً أوروبية للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية
بدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، جولة رسمية تستغرق يومين إلى بولندا والنرويج وأيرلندا بهدف العمل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية.
إسبانيا تقود جهوداً أوروبية للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية
Pedro Sánchez / صورة: AFP
11 أبريل 2024

بدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، جولة رسمية تستغرق يومين إلى بولندا والنرويج وأيرلندا بهدف العمل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبدأ سانشيز جولته في وارسو لمناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وسيعقد سانشيز اجتماعات في النرويج وأيرلندا الجمعة للحصول على دعم لعملية الاعتراف بفلسطين.

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة محلية، أن الحكومة تعمل مع الدول الأوروبية الأخرى للوصول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن "خطورة الوضع في فلسطين تظهر أنه لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وذكر ألباريس أنهم يحاولون تحديد يوم للاعتراف بالدولة الفلسطينية سواء في مجلس الوزراء أو في اجتماعاتهم مع الشركاء الأوروبيين.​​​​​​​

ورغم حلول عيد الفطر يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات يومية توقع قتلى وجرحى استمرارا لحربه المدمرة التي بدأها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة.

وخلّفت الحرب أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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