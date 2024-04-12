سياسة
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واشنطن تمنع موظفي سفارتها السفر خارج المدن الكبرى بإسرائيل
أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذير سفر، ونصحت موظفيها بعدم السفر إلى خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع، و"توخي الحذر" لرعاياها في إسرائيل.
واشنطن تمنع موظفي سفارتها السفر خارج المدن الكبرى بإسرائيل
في ظل التهديدات الإيرانية..واشنطن تحذر رعاياها في إسرائيل / صورة: Reuters
12 أبريل 2024

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس الخميس، تحذيراً أمنياً موظفيها وعائلاتهم، من السفر خارج المدن الكبرى في إسرائيل، في ظل تهديدات من إيران بالرد على قصف قنصليتها بدمشق.

وجاء في بيان صدر عن السفارة الأمريكية في القدس: "من باب الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يُسمح لموظفي الحكومة الأمريكية بالمرور بين هذه المناطق الثلاث للسفر الشخصي".

وتابع بيان السفارة: "رداً على الحوادث الأمنية الأخيرة ودون إشعار مسبق، يجوز للسفارة الأمريكية تقييد أو منع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل (بما في ذلك البلدة القديمة في القدس) والضفة الغربية".

وتابع "تذكّر سفارة الولايات المتحدة في القدس المواطنين الأمريكيين بالحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي إذ إن الحوادث الأمنية غالباً ما تقع دون سابق إنذار، ولا تزال البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة تبعاً للوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

وأبدت الولايات المتحدة مخاوفها من قيام إيران بتوجيه ضربة صاروخية وشيكة على إسرائيل، رداً على مقتل قائد رفيع في الحرس الثوري نتيجة غارة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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