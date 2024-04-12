أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فجر الجمعة، تدمير صاروخ بالستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون باليمن باتجاه البحر الأحمر.

وصرحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في منشور على منصة إكس، إنه "في نحو الساعة 13:00 بتوقيت صنعاء (10:00 ت.غ) أمس الخميس، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخ بالستي مضاد للسفن أُطلق فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت سنتكوم أنه "لم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الأمريكية أو سفن التحالف (تحالف الازدهار لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن في المنطقة) أو السفن التجارية".

وأشارت إلى أنه "جرى تحديد أن الصاروخ يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وجددت التأكيد أنه" يجري اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية، وأكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن البيان حتى الساعة 06:30 (ت.غ) من صباح الجمعة.

وسبق أن أعلنت سنتكوم أنها دمّرت الأربعاء، 11 طائرة مسيّرة في اليمن، 8 منها في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، و2 أُطلقتا فوق خليج عدن، فيما أطلقت الأخيرة فوق البحر الأحمر.

وحتى صباح الجمعة، لم تعلق جماعة الحوثي على ذلك أيضاً، لكنها المتحدث العسكري لقواتها، يحيى سريع، أعلن في بيان متلفز مساء الأربعاء أنها استهدفت صباح اليوم ذاته 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيّرة.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.