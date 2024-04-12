أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة الجمعة، استشهاد 25 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يؤوي عشرات النازحين شرقي مدينة غزة، في ثالث أيام عيد الفطر.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق عائلة الطباطيبي بقصف منزل لهم في حي الدرج ارتقى على إثرها أكثر من 29 شهيداً وسقط عدد من الإصابات".

وأشار إلى أنه لا يزال حتى اللحظة شهداء وجرحى تحت الأنقاض تحاول فرق الدفاع المدني انتشالهم.

وفي حادث آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين في إطلاق نار مكثف من طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفهم في مخيم النصيرات، وسط القطاع، وفق مصادر طبية.

بدورها، أفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء باستهداف مروحيات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل في أحياء: الزيتون والشجاعية والرمال في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وقصفت مروحيات الاحتلال وفق الوكالة المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال عدداً من المباني شمال المخيم.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 13 شهيداً متحللة، من منطقة البلد، وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، كما نقلت شهيداً وعدة جرحى عقب استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية في المخيم الجديد بالنصيرات.

33 ألفاً و634 شهيد

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية، إلى 33 ألفاً و634 شهيداً و76 ألفاً و214 مصاباً.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 89 شهيداً و120 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وبذلك، ترتفع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33634 شهيداً و76214 إصابة منذ السابع من منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وحلّ عيد الفطر هذا العام فيما تشن قوات الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".