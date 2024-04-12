سياسة
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بتر قدم المصور سامي شحادة بعد استهداف الاحتلال فريق TRT عربي وسط غزة
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة TRT عربي، في أثناء عمله الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مصور القناة سامي شحادة بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه، بالإضافة إلى إصابة مراسل القناة سامي برهوم بإصابة طفيفة.
بتر قدم المصور سامي شحادة بعد استهداف الاحتلال فريق TRT عربي وسط غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فريق قناة TRT عربي في أثناء عملهم الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة/ صورة: AA
12 أبريل 2024

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة TRT عربي الجمعة، في أثناء عمله الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان للصحفيين بأن الاستهداف أدى إلى إصابة مصور قناة TRT عربي سامي شحادة بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه.

كما أصيب مراسل TRT عربي سامي برهوم بإصابات طفيفة، وقال في تصريح أولي "إن قذيفة مباشرة أطلقت عليهم رغم أنهم لم يكونوا في مكان مغلق وكانت إشارة الصحافة واضحة".

وقالت مراسلة TRT عربي، إن الاستهداف كان لمركبة كان واضحاً أنها تابعة لصحفيين، خلال مهمة عمل ميدانية، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت عدة صحفيين صُنفت إصاباتهم بين الحرجة والمتوسطة، من بينهم فريق TRT عربي.

وأضافت: "إصابة مصور قناة TRT عربي بالغة الخطورة وقد تؤدي إلى عملية بتر في أطرافه السفلى نتيجة الشظية المباشرة".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد نحو 141 منهم، كما دمر الاحتلال 83 مؤسسة صحفية وإعلامية.

وسبق أن تعمد الاحتلال عرقلة عمل مراسلين قناة TRT عربي خلال عملهم في مناطق غلاف غزة وداخل الخط الأخضر وهدد بعضهم بالقتل.

مصدر:TRT عربي
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