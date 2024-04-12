سياسة
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بينها أجهزة منقذة للحياة.. الاحتلال يمنع دخول المواد الطبية إلى غزة
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان قائمة المواد الطبية التي تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تشمل أدوية وأدوات التخدير وأجهزة التنفس الصناعي وأنظمة تنقية المياه.
بينها أجهزة منقذة للحياة.. الاحتلال يمنع دخول المواد الطبية إلى غزة
قسم كبير من المساعدات لا يدخل إلى قطاع غزة بسبب العوائق الإسرائيلية / صورة: AP
12 أبريل 2024

نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) قائمة مستلزمات طبية تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، وبينها أجهزة منقذة للحياة.

وقال الصندوق في منشور عبر حسابه على منصة إكس, الخميس، إن إسرائيل تمنع إدخال مواد مثل "أجهزة التنفس الصناعي والكراسي المتحركة ومستلزمات الولادة وأجهزة الموجات فوق الصوتية والمولدات الكهربائية" إلى غزة.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن هذه ليست سوى بعض المواد المحظورة.

ويفتش جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، وإذا اعترض مسؤولون إسرائيليون على عنصر واحد في الشاحنة، تُعاد بأكملها.

وبحسب أخبار تناقلتها وسائل إعلام دولية فإن إسرائيل رفضت دخول عديد من المساعدات إلى غزة مثل المقصات الصغيرة وأقلام الإنسولين ومواد التخدير وأسطوانات الأكسجين ومستلزمات عمليات جراحية.

وأرسلت دول عديدة مساعدات إنسانية لإيصالها إلى غزة عبر الأراضي المصرية، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية، لا يزال قسم كبير من المساعدات ينتظر في مصر.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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