أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الجمعة، استهداف جيش الاحتلال فريق TRT عربي، في أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جليك في تغريدة على منصة إكس: "إننا نُدين مرة أخرى الجيش الإسرائيلي، الذي يقتل الفلسطينيين بوحشية في قطاع غزة، لاستهدافه الصحفيين الذين ينقلون صورة الوضع الإنساني هناك إلى العالم".

وأضاف: "نتمنى الشفاء العاجل لفريق TRT عربي الذي تعرض لهجوم إسرائيلي في أثناء تغطيته الأوضاع في مخيم النصيرات بغزة؛ نتمنى الشفاء العاجل للمراسل المصاب سامي شحادة".

والجمعة، استهدفت مدفعية الاحتلال ودباباته فريق TRT عربي في أثناء عملهم الصحفي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدى الاستهداف إلى إصابة مصور الفريق سامي شحادة بجراح وُصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، كما بُترت قدمه اليمنى جراء الإصابة.

كما أُصيب مراسل TRT عربي سامي برهوم، بإصابات طفيفة، وقال في تصريح أوّلي إن قذيفة مباشرة أُطلقت عليهم رغم أنهم لم يكونوا في مكان مغلق، وكانت إشارة الصحافة واضحة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعمَّد الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد نحو 140 منهم.

وسبق أن تعمد الاحتلال عرقلة عمل مراسلين قناة TRT عربي خلال عملهم في مناطق غلاف غزة وداخل الخط الأخضر وهدد بعضهم بالقتل.