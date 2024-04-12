أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، باغتيال رئيس لجنة تأمين المساعدات شمالي غزة رضوان رضوان، بغارة نفذها في ثاني أيام عيد الفطر، بزعم أنه مسؤول الأمن الداخلي لحماس في منطقة جباليا.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "أغارت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو بالتعاون مع فرقة غزة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقضت أمس (الخميس) على رضوان محمد عبد الله رضوان، مسؤول الأمن الداخلي في منطقة جباليا، التابع لمنظمة حماس"، حسب تعبير البيان.

وزعم جيش الاحتلال أن رضوان "يُعتبر أحد عناصر الجناح العسكري التابع للمنظمة"، في إشارة إلى كتائب القسّام.

كما ادعى في البيان ذاته أن "بالإضافة إلى ذلك، قُضي أمس، على حامد محمد علي أحمد، وهو قائد في الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس".

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن حامد أحمد، وتزامناً مع كونه قائداً في القسّام "عمل مسؤولاً عن العمليات لدى الأمن الداخلي التابع للمنظمة (حماس) في جباليا"، حسب زعم المصدر ذاته.

كما أضاف أنه قضى "على عنصر حمساوي آخر كان ينتمي إلى كتيبة جباليا".

ومساء الخميس، أكدت مصادر طبية استشهاد رئيس مركز شرطة "جباليا النزلة" ورئيس لجنة تأمين المساعدات في شمالي قطاع غزة، رضوان رضوان، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في ثاني أيام عيد الفطر.

وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على القطاع، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".