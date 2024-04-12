سياسة
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الكرملين: تفاهمات إسطنبول تشكّل أرضية لبدء المفاوضات مع كييف
أكد الكرملين أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين موسكو وكييف في إسطنبول خلال مارس/آذار 2022، قد تُشكّل أرضية لبدء مفاوضات بين البلدين المتحاربين، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مراراً استعداده لذلك.
الكرملين: تفاهمات إسطنبول تشكّل أرضية لبدء المفاوضات مع كييف
استضافت إسطنبول مارس/آذار 2022، جولات مباحثات بين وفود روسية وأوكرانية / صورة: AA Archive
12 أبريل 2024

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين موسكو وكييف في إسطنبول خلال مارس/آذار 2022، قد تُشكّل أرضية لبدء مفاوضات بين البلدين المتحاربين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية قال فيها "إن انطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن سوى عبر الحوار"، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن مراراً استعداده لذلك.

وأشار إلى توصل الوفدين الروسي والأوكراني إلى تفاهمات في إسطنبول خلال مارس/آذار 2022.

وأكد أن هذه التفاهمات يمكنها أن تشكّل أرضية لبدء المفاوضات بين موسكو وكييف، مردفاً أن "أوكرانيا ليست مستعدة للمفاوضات".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، أيدتها بريطانيا.

واستضافت إسطنبول مارس/آذار 2022، جولات عدة من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب المتواصلة بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، أيدتها بريطانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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