أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الجمعة، أن تركيا ستواصل الدفاع عن الحقيقة وتقف إلى جانب المظلومين في وجه الوحشية الإسرائيلية.

وأضاف قورتولموش في تغريدة على منصة إكس تعليقاً على استهداف جيش الاحتلال فريق TRT في غزة أنّ "المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة لا تزال تشكّل وصمة عار على الإنسانية جمعاء".

وقال: "أدعو الله بالشفاء العاجل لمصور قناة TRT عربي سامي شحادة الذي أصيب في الاعتداء الذي نفذته السلطات الإسرائيلية القاتلة على الصحفيين في مخيم النصيرات بغزة، وأنقل أطيب تمنياتي لجميع الصحفيين وعائلة TRT الذين يعملون على حساب حياتهم في الميدان".

وشدد قورتولموش في تصريحه على أن تركيا "ستواصل الدفاع عن الحقيقة بالوقوف إلى جانب المظلومين في وجه الوحشية الإسرائيلية التي تزداد يوماً بعد يوم".

وأردف: "لا تزال المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة تشكل وصمة عار على الإنسانية جمعاء".

ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي، "الذي يظلّ صامتاً إزاء هذه الجريمة المرتكبة بشكل منهجي ضد الإنسانية"، إلى رفع صوته.