أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، الجمعة، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، في بلدة المغير شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، بثته إذاعته الرسمية: "أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة عليهم في المغير".

وأضاف: "كما دخل عدد من المستوطنين إلى البلدة وبدؤوا في إشعال النار بالمركبات".

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون على الأقل، في هجوم نفذته عشرات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المغير.

وأكد شهود عيان أن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة من الجهة الشرقية.

وبيّنوا أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه منازل عدة، ما تسبّب في اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأشار الشهود، إلى أن عدداً كبيراً من المستوطنين موجودون على مدخل البلدة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ ما أدى إلى استشهاد 463 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

وخلّفت الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.