سياسة
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أردوغان لعباس: إسرائيل ستدفع ثمن ظلمها للفلسطينيين وسنقف ضد وحشيتها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي الجمعة، أن "إسرائيل ستدفع ثمن الظلم التي تمارسه بحق الفلسطينيين"، مضيفاً: "سنستمر بالوقوف صامدين في وجه الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة".
أردوغان لعباس: إسرائيل ستدفع ثمن ظلمها للفلسطينيين وسنقف ضد وحشيتها
أردوغان لعباس: إسرائيل ستدفع ثمن ظلمها للفلسطينيين وسنقف ضد وحشيتها - أرشيفية / صورة: AA / صورة: AA Archive
12 أبريل 2024

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، على أن إسرائيل ستدفع حتماً ثمن الظلم التي تمارسه بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، لقناة TRT Haber الرسمية، إن الرئيس أردوغان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع عباس.

ونقل ألطون، عن الرئيس أردوغان، قوله لعباس: "مهما حدث، سنستمر بالوقوف صامدين في وجه الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة".

وأضاف أردوغان: "علينا أن نحشد كل الإمكانات من أجل وقف إطلاق النار، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة النضال ضد إسرائيل بكل حزم ووحدة.

"مجازر أمام أعين العالم"

إلى ذلك، تطرق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الجمعة فريقاً لقناة "TRT عربي" التركية الرسمية في غزة.

وأشار ألطون، إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين والأبرياء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين في غزة، أمام أعين العالم أجمع، دون مراعاة أي قانون أو مبدأ أو حدود.

وقال إن الإنسانية لا تستطيع أن تظهر الوحدة ضد هذه الممارسات.

وأكد ألطون، أن تركيا تسعى لرفع صوتها بقوة والوقوف بجانب الحقيقة في مواجهة هذا الظلم والمجازر والإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل.

استهداف الصحفيين

ولفت ألطون إلى أن المصور سامي شحادة تعرض اليوم لهجوم إسرائيلي متعمد "باعتباره صحفياً يمثل الحقيقة ويقف إلى جانبها".

وشدد ألطون، على أن إسرائيل سبق أن نفذت مثل هذا الهجوم المتعمد على 140 صحفياً في إطار خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة الحقيقة.

وبيّن أن المؤسسات الإعلامية الغربية والعالمية التي تستطيع أن تضع أجندة وقتما تشاء بطريقة مصطنعة تماماً تحت ستار حرية الصحافة "تدفن رؤوسها في الرمال أمام ممارسات إسرائيل".

وذكر ألطون، أن تركيا تبذل قصارى جهدها لفضح الظلم الذي تمارسه إسرائيل أمام العالم أجمع.

وأكد أنهم سيواصلون النضال من خلال شبكة TRT ووكالة الأناضول وجميع المؤسسات الإعلامية الأخرى.

مصدر:TRT عربي
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