أدان عدد من المسؤولين الأتراك الهجوم الإسرائيلي على فريق TRT عربي خلال عمله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش عبر حسابها على منصة إكس مساء الجمعة: "أدين الاعتداء على فريق قناة TRT عربي العامل في مخيم النصيرات الذي ينقل تطورات غزة إلى العالم، وأدين الإدارة الإسرائيلية التي تواصل تجاهل القانون الدولي".

كما تمنت الشفاء العاجل للمصور سامي شحادة، الذي أصيب بجروح خطيرة في الاستهداف الذي تسبب في بتر قدمه.

من جانبه، أدان وزير العدل التركي يلماز تونج الهجوم الإسرائيلي على فريق TRT عربي، متمنياً الشفاء العاجل للمصور شحادة.

وقال عبر حسابه على منصة إكس "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً تجاه إسرائيل، التي تستهدف الصحفيين الذين يكشفون عن الوحشية في فلسطين، ويجب أن تحاسب على هذه الهجمات اللاإنسانية".

كما أدان وزير التجارة التركي عمر بولات الهجوم وجميع الأعمال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل من دون أي حدود أخلاقية، قائلاً:

"أضافت إسرائيل هجوماً جديداً إلى هجماتها الدنيئة واستهدفت صحفيي TRT. أتمنى الشفاء العاجل للمصور سامي شحادة الذي أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، وأنقل أطيب تمنياتي لجميع الصحفيين العاملين في TRT، وخاصة أصدقاءنا الصحفيين في الميدان".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك: "ندين مجدداً الجيش الإسرائيلي الذي يذبح الفلسطينيين بوحشية في قطاع غزة، ويستهدف الصحفيين الذين ينقلون الأوضاع الإنسانية إلى العالم"، وتمنى عبر منشور على منصة إكس الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدان رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش الهجوم الإسرائيلي، وقال عبر حسابه في منصة إكس "يجب على العالم التحرك الفوري ضد القتلة المتعطشين للدماء، الذين يحاولون إزهاق حياة كل من يشهد وينقل هذه الوحشية، وخاصة الصحفيين، من أجل إخفاء جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبونها أمام أعين العالم، ولا بد من محاكمتهم على جرائمهم التي اقترفوها".

وفي وقت سابق الجمعة، استهدف الجيش الإسرائيلي فريق قناة "TRT عربي" التركي الرسمي، في أثناء عمله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة المصور سامي شحادة، بجراح بين المتوسطة والخطيرة وبتر قدمه، كما أصيب المراسل سامي برهوم، بإصابات طفيفة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعمّد الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد نحو 141 منهم، كما دمّر الاحتلال 83 مؤسسة صحفية وإعلامية.

وسبق أن تعمّد الاحتلال عرقلة عمل مراسلي قناة TRT عربي خلال عملهم في مناطق غلاف غزة وداخل الخط الأخضر وهدّد بعضهم بالقتل.