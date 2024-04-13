فضت الشرطة الألمانية "مؤتمر فلسطين" بعد انطلاقه في وقت سابق من الجمعة، متأخراً عن الموعد الأصلي بساعتين.

واقتحمت الشرطة الألمانية قاعة المؤتمر خلال مداخلة عبر البث المباشر للباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة، حيث قطعت البث المباشر وشبكة الكهرباء.

في المقابل، أطلق المشاركون في المؤتمر هتافات منددة بتصرف الشرطة التي أعلنت بعد مرور ساعة فض المؤتمر، مطالبة الحضور بإخلاء القاعة. كما أوقفت الشرطة أحد المشاركين في المؤتمر.

بدورها، قالت نادية سمور، الحقوقية المختصة بالقضايا الجنائية ومحامية الجهات المنظمة للمؤتمر، إن الشرطة الألمانية بررت فضها للفعالية بسبب مشاركة أبو ستة، الذي قالت إنه ضمن قائمة "المحظورين من المشاركة في الفعاليات داخل ألمانيا".

وأضافت سمور، أنه وبحسب القوانين، فإن "حظر المشاركة في الفعاليات" يشمل الحضور الجسدي دون المشاركة عن بعد.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء رغم الإعلان عن الفعالية وتفاصيلها منذ أسابيع للرأي العام.

جدير بالذكر، أن سمور، قالت لوكالة الأناضول قبل انطلاق مؤتمر فلسطين، إن الحكومة الألمانية تحاول عرقلة انعقاده.