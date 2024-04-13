أكدت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، أن التهديد الإيراني بالرد على إسرائيل "حقيقي وموثوق".

وقال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريح صحفي: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق".

وأضاف كيربي، أن "الولايات المتحدة تنوي بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها"، على حد قوله.

ولم يكشف كيربي، تفاصيل التدابير الأمريكية المتخذة أمام الرد الإيراني المرتقب.

ومنذ شنّ الغارة على دمشق في 1 أبريل/ نيسان الجاري، توالت تحليلات في وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن تل أبيب تتحسب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، في غارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق.

كما جرى الحديث عن إعداد الإسرائيليين للتعامل مع سيناريو التعرض لـ "رد انتقامي" من إيران، مع أن تل أبيب لم تعترف رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.