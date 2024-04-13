سياسة
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صحيفة أمريكية: واشنطن تتوقع ضربات إيرانية ضد أهداف إسرائيلية محددة
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إنّ واشنطن  رصدت تحريك إيران طائرات مسيرّة وصواريخ كروز، "ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية".
صحيفة أمريكية: واشنطن تتوقع ضربات إيرانية ضد أهداف إسرائيلية محددة
يترقب العالم ردّ إيران المحتمل على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي لسفارتها بالعاصمة السورية دمشق / صورة: AP
13 أبريل 2024

رجحت الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف محددة داخل إسرائيل، على خلفية قصف إسرائيلي للقسم القنصلي في السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وآخر مطلّع على المعلومات الاستخبارية (لم تسمّهما) قولهما إنّ "المليشيات الموالية لإيران قد تشارك أيضاً في تنفيذ الهجمات، التي من المرجّح أن تشنّ ضد أهداف داخل إسرائيل وفي أنحاء المنطقة".

وأضاف المصدران، في وقت متأخر من الجمعة، أن "الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية".

وليس من الواضح إن كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها جزءاً من هجوم أولي، أو إن كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها، حسب المصدر نفسه.

ويترقب العالم ردّ إيران المحتمل على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي لسفارتها بالعاصمة السورية دمشق، وسط تقارير دولية تفيد بأن الردّ "وشيك".

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، تعرّض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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