أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، قصف مجمع عسكري لتنظيم حزب الله في منطقة الريحان، جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر منصة إكس، إن "جيش الدفاع يغير على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان".

وزعم أدرعي، أن "المجمع احتوى عدداً من المباني العسكرية"، فيما لم يصدر تعليق فوري عن حزب الله بشأن الهجوم الإسرائيلي.

ومساء الجمعة، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 40 صاروخاً من جنوب لبنان، نحو منطقة "إصبع الجليل".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنّ الجيش رصد عدداً كبيراً من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو "إصبع الجليل"، حيث اعترضها نظام القبة الحديدية.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ نحو 6 أشهر على خلفية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.