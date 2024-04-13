يسعى مطار إسطنبول للظفر بلقب "أول مطار يعمل بالطاقة الشمسية" في العالم، من خلال تلبية احتياجاته الكاملة من الطاقة الكهربائية عبر محطة الطاقة الشمسية في ولاية أسكي شهير وسط تركيا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطار إسطنبول، صلاح الدين بيلكن، في تصريحات: "نتطلع عبر محطة الطاقة الشمسية في أسكي شهير للتحول إلى أول مطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية".

وأضاف: "مشروع محطة الطاقة الشمسية صديق للبيئة ومهم للغاية في إطار تحقيق رغبتنا في تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الأجنبية وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة أيضاً".

وتوقع بيلكن عبر المشروع الجديد خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 بالمائة في عام 2030.

وأشار إلى أنه تم تقليل الانبعاثات الناتجة عن النفايات بنسبة 50% من خلال جهود إعادة تدوير النفايات.

كما لفت إلى أنه جرى تدوير المياه المستهلكة في المطار واستخدامها في مجال تنسيق الحدائق ما أسهم في توفير 35% من المياه.

وفي إطار المشروع، ستركب شركة المطار 439 ألف لوحة كهروضوئية بقدرة 199.32 ميغاوات، على مساحة تبلغ نحو 3 ملايين متر مربع.

ومن المرتقب أن يبدأ تشغيل المحطة التي بلغت تكلفتها 212 مليون يورو نهاية العام الجاري، وستكون قادرة على إنتاج 340 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة سنوياً.

وبذلك تكون قادرة على توفير كامل احتياجات مطار إسطنبول من الطاقة الكهربائية، ليظفر بذلك بلقب أول مطار في العالم يعمل على الطاقة الشمسية.