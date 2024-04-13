سياسة
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مسلحون يختطفون حافلة ويقتلون 11 شخصاً جنوب غرب باكستان
قال مسؤول في الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلوا 11 شخصاً بعد اختطافهم من حافلة كانت متجهة إلى إيران على طريق سريع بولاية بلوشيستان في جنوب غرب باكستان، فيما وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم بأنه "عمل إرهابي" مؤكداً أن "من سهل له سيعاقب".
مسلحون يختطفون حافلة ويقتلون 11 شخصاً جنوب غرب باكستان
متطوعون ينقلون جثث أشخاص قتلوا في بلوشستان جنوب غربي باكستان / صورة: AFP
13 أبريل 2024

قُتل 11 شخصاً بينهم تسعة عمال من إثنية البنجاب مساء الجمعة، في ولاية بلوشيستان في جنوب غرب باكستان، التي تشهد أعمال عنف متكررة حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأوقف ستة رجال مسلحين مساء الجمعة حافلة قرب مدينة نوشكي ودققوا في هويات الركاب ومن ثم اقتادوا تسعة عمال من إثنية البنجاب التي تشكل غالبية سكان باكستان.

وعثر على جثث هؤلاء في وقت لاحق على بعد كيلومترين من الطريق السريع. وأوضح مسؤول في الشرطة المحلية أنهم "أطلقوا النار عليهم من مسافة قصيرة".

كما أطلق المسلحون بعد ذلك النار على سيارة لنائب في المنطقة لم يكن فيها.

وذكر نائب مفوض الشرطة في المنطقة حبيب الله موساخيل أن الشرطة عثرت على جثثهم وعليها آثار الرصاص تحت أحد الجسور بعد ساعة ونصف الساعة من خطفهم.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هجوم مساء الجمعة في بيان بأنه "عمل إرهابي" مؤكداً أن "من سهل له سيعاقب".

وسبق أن أعلن مسلحون من عرقية البلوش مسؤوليتهم عن عمليات قتل مماثلة في المنطقة التي تضم ميناء جوادر الذي تطوره الصين المجاورة. كما استهدف المسلحون مواطنين صينيين ومصالح صينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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