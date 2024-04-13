قُتل 11 شخصاً بينهم تسعة عمال من إثنية البنجاب مساء الجمعة، في ولاية بلوشيستان في جنوب غرب باكستان، التي تشهد أعمال عنف متكررة حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأوقف ستة رجال مسلحين مساء الجمعة حافلة قرب مدينة نوشكي ودققوا في هويات الركاب ومن ثم اقتادوا تسعة عمال من إثنية البنجاب التي تشكل غالبية سكان باكستان.

وعثر على جثث هؤلاء في وقت لاحق على بعد كيلومترين من الطريق السريع. وأوضح مسؤول في الشرطة المحلية أنهم "أطلقوا النار عليهم من مسافة قصيرة".

كما أطلق المسلحون بعد ذلك النار على سيارة لنائب في المنطقة لم يكن فيها.

وذكر نائب مفوض الشرطة في المنطقة حبيب الله موساخيل أن الشرطة عثرت على جثثهم وعليها آثار الرصاص تحت أحد الجسور بعد ساعة ونصف الساعة من خطفهم.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هجوم مساء الجمعة في بيان بأنه "عمل إرهابي" مؤكداً أن "من سهل له سيعاقب".

وسبق أن أعلن مسلحون من عرقية البلوش مسؤوليتهم عن عمليات قتل مماثلة في المنطقة التي تضم ميناء جوادر الذي تطوره الصين المجاورة. كما استهدف المسلحون مواطنين صينيين ومصالح صينية.