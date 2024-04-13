أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي العراق.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ستواصل مكافحة الإرهاب بفاعلية وحزم.

وجاء في البيان: "قواتنا المسلحة التركية البطلة حيّدت ثلاثة إرهابيين في منطقة عملية المخلب- القفل، وإرهابي واحد في منطقة هاكورك في شمال العراق ".

ويتخذ تنظيم PKK الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشنّ منها هجمات داخل تركيا.

وينشط PKK الإرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فيما تكافح تركيا التنظيم الإرهابي ردّاً على هجمات يشنّها ضد مواطنيها وقواتها.