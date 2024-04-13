سياسة
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غارة بمروحية.. إيران تستولي على سفينة إسرائيلية في الخليج العربي
أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت ناقلة حاويات "مرتبطة" بإسرائيل في مياه الخليج، فيما قالت وكالة أسوشييتد برس إنها شاهدت مقطعاً مصوراً يُظهر إغارة مسلحين عبر مروحية على السفينة.
غارة بمروحية.. إيران تستولي على سفينة إسرائيلية في الخليج العربي
إذاعة جيش الاحتلال: السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي / صورة: AP
13 أبريل 2024

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت اليوم السبت، ناقلة حاويات "مرتبطة" بإسرائيل في مياه الخليج حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وأضافت الوكالة "احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات ام سي اس أريز" خلال "عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز".

وأوضحت أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر ويجري اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي.

وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة إكس ذكرت إذاعة الجيش: "السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئياً على الأغلب لإسرائيل".

وأضافت أن "السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند"، وفق الإذاعة.

من ناحيتها، أفادت وكالة أسوشييتد برس بأنها شاهدت مقطعا مصورا يظهر إغارة مسلحين عبر طائرة مروحية على سفينة قرب مضيق هرمز.

بدورها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن "سلطات إقليمية" سيطرت على سفينة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات.

وأبلغت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم السبت عن حادث "اعتلاء" سفينة في الموقع نفسه.

والثلاثاء الماضي، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديداً لطهران وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة.

وتعطل هجمات الحوثيين المستمرة منذ شهور في البحر الأحمر حركة الشحن العالمية، مما أجبر شركات على تغيير مسارات سفنها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة، وتثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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